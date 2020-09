Möglicher Vergewaltiger sitzt in Siegen in Haft

Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Siegen (red). Ein geistig nicht ihrem Alter entsprechend entwickelte Frau ist am Samstagabend in Siegen vergewaltigt worden. Ein ihr nicht bekannter Mann hatte sie zuvor im Siegener Stadtkern angesprochen und in ein leerstehendes Haus gelockt.

Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Siegener Polizei und der Staatsanwaltschaft ist während der Tat ein couragierter Zeuge auf diese aufmerksam geworden und sofort die Polizei gerufen. Diese traf so bald nach der Alarmierung am Tatort ein, dass einen 38 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen konnte. Die weiteren Ermittlungen der Beamten hätten den Verdacht gegen den Mann noch erhärtet, hieß es weiter, sodass er am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt wurde. Diese ordnete gegen den Mann Untersuchungshaft an.

Keine weiteren Einzelheiten von Polizei und Staatsanwalt

"Vor dem Hintergrund der Tatumstände, insbesondere aus Gründen des Opferschutzes, werden keine weiteren Auskünfte erteilt", hieß es am Ende der Mitteilung.