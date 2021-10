Montvilles Rathaus-Chefin macht Antrittsbesuch in Haiger

Hoch auf Haigers Kirchturm (v.l.): Patrick Blondel, Andreas Rompf, Bürgermeister Mario Schramm, Carine Duval, Stéphane Giordano und Bürgermeisterin Anne-Sophie Clabaut. Foto: Kerstin Schramm

HAIGER - Die Städtepartnerschaft zwischen Haiger und Montville lebt und wird gepflegt. Auch wenn es zuletzt seltener Treffen gab, ändert Corona daran nichts. Jetzt ist eine Delegation aus der Normandie in Haiger zu Besuch gewesen.

Montvilles Bürgermeisterin Anne-Sophie Clabaut kam in Begleitung von Stadtrat Stéphane Giordano. Mit von der Partie waren auch Carine Duval als Vorsitzende des Verschwisterungskomitees in Montville und deren Vorgänger Patrick Blondel, Mitbegründer der Partnerschaft und mit Haiger seit den 80er-Jahren verbunden.

Die Städte sind nun schon

seit 30 Jahren verschwistert

Schon im Juni 2020 gewählt, konnten Clabaut und Giordano - bedingt durch die eingeschränkten Reisemöglichkeiten - erst jetzt zum ersten Mal nach Haiger kommen, um sich mit Bürgermeister Mario Schramm und dem Verschwisterungskomitee-Vorsitzenden Andreas Rompf zu treffen.

Gemeinsam mit ihren französischen Freunden erkundeten die Gastgeber die Altstadt. Dabei konnten sie bei strahlendem Herbstwetter auch einen Blick vom Turm der evangelischen Stadtkirche auf die Umgebung genießen.

Bei einer Rundfahrt von der Blockhütte in Langenaubach bis zum Ortsmittelpunkt in Weidelbach und zur Alten Schmiede in Offdilln lernten die Besucher auch die Stadtteile kennen. Die Franzosen zeigten sich beeindruckt von der Landschaft des Lahn-Dill-Berglandes, aber auch von den Radwegen, den Industriegebieten und der Sauberkeit. Ein besonderer Punkt bei dem Austausch war auch das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft: 1991 wurde die Verschwisterungsurkunde in Montville unterzeichnet, ein Jahr später in Haiger.

So wurde ein Besuch in Haiger über das Himmelfahrtswochenende vom 26. bis 29. Mai 2022 ins Auge gefasst. Unabhängig davon werden einige Gäste aus Montville auch zwei Wochen später zum Hessentag nach Haiger kommen.

Bürgermeister Mario Schramm ist sich sicher, "dass auch mit diesem neuen Team in Montville die Partnerschaft beider Städte eine gute Zukunftsperspektive hat". Er und seine Kollegin Clabaut wollen weitere Familien aus beiden Städten für die Partnerschaft begeistern und auch die Kontakte mit den Schulen weiter und ausbauen.