Motorroller bei Unfall in Haiger schwer verletzt

Haiger (red). Schwere Verletzungen hat sich der Fahrer eines Motorrollers am Dienstag bei einem Unfall in der Haigerer Straße Am Vogelgesang zugezogen. Gegen 22.55 Uhr fuhr der 59-jährige Haigerer mit seinem motorisierten Zweirad entlang des Radweges oberhalb der Schule am Budenberg. Er kam vom Weg ab und stürzte mit seinem Roller einen kleinen Abhang hinunter. Ein Jogger beobachtete das Geschehen und alarmierte die Rettungskräfte. Diese brachten den schwerverletzten Mann ins Krankenhaus nach Dillenburg. Der Mann schien alkoholisiert, weshalb die eingesetzten Polizisten einen Atemalkoholtest vornahmen. Dieser ergab 1.94 Promille. Offenbar war das der Grund für seinen "Abflug" von der Straße gewesen.