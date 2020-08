Mümmelmann entert Metzgerei

Symbolfoto: VRM

Siegen-Eiserfeld (red). Manche Meldungen bereiten auch den Sprechern der Polizei viel Freude - folgende gehört dazu: Es geht um menschliche Fleischeslust, ein putziges Tierchen und am Ende dessen Unversehrtheit.

Am Freitagmorgen hat eine besorgte Mitarbeiterin einer Eiserfelder Metzgerei mit einem nicht ganz alltäglichen Problem die Siegener Polizei um Hilfe gebeten, berichtet deren Sprecher. Was war geschehen?

Eine Zivilstreife eilt los, um den Finstermann zu fassen

Durch die Hintertür sei in der Küche des Geschäfts, das frische Wurst- und Fleischwaren anbietet, "ein nicht eingeladener Gast" erschienen. Die Leitstelle schickte einen Streifenwagen los, weil es sich bei dem ungebetenen Besucher ja, so die Polizei, "um einen Einbrecher, einen Hausfriedensbrecher oder einen sonst irgendwie Verdächtigen" hätte handeln können.

Weiter schreibt die Polizei: "Eine Zivilstreife eilte zur besten Frühstückszeit gegen 7.40 Uhr zum Einsatzort, wahrscheinlich nicht nur um den hoheitlichen Auftrag zu erfüllen." Dann hab es aber schnell Entwarnung gegeben: "Ein gefahrensuchender Hase war todesmutig in die Küche der Metzgerei gehoppelt. Was verleitete ihn dazu? Das Motiv war unklar. Die Metzgersleut' stellten jedenfalls keine Gefahr für den braunfelligen Vierbeiner dar und boten dem - wie sich herausstellte - hungrigen Hasen einen zu 100 Prozent vegetarischen Salat an. Das unerschrockene Tier nahm dankend an und mümmelte gelassen - war doch auf den die frischen Produkte des Tages anpreisenden Angebotstafeln nirgends etwas von ,Frischer Hase' zu lesen."

Weiter heißt es in der Polizeimeldung: "Um ihren Auftrag ordentlich abzuarbeiten, nahmen die Beamten den Mümmelmann erst mal in Gewahrsam. Das Motiv, warum er unangekündigt durch die Hintertür in eine Metzgerei eindrang, konnten die Ermittler nicht herausfinden.

Ausgebüxter Meister Lampe gilt als sehr abenteuerlustig

Da Meister Lampe aber bisher eine weiße Weste hatte und sich noch niemals etwas hat zu Schulden kommen lassen, entließen sie das gute Tier in die Obhut seiner Besitzerin, die dann doch noch das Motiv zu benennen wusste: Der noch junge Hase, der ausgebüxt war, sei sehr abenteuerlustig."

Übrigens: Auf Nachfrage aus der Redaktion beteuerte ein Polizeisprecher, dass es sich tatsächlich um einen jungen Hasen und nicht etwa um ein Kaninchen gehandelt habe.