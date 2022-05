Musikalisches Hoffest in Haiger-Allendorf

Gastformation: Zum Hoffest des Haigerer Musikvereins "Nassau-Oranien" kommt auch das Orchester des Heimat- und Musikvereins aus Rechtenbach. Foto: Heimat- und Musikverein Rechtenbach

HAIGER-ALLENDORF - Das große Fest im Juni ist vereitelt worden, aber im 60. Jahr seines Bestehens will der Musikverein "Nassau-Oranien" Haiger dennoch seinen Geburtstag mit kleinen Veranstaltungen feiern. Für Sonntag, 15. Mai, lädt er zur traditionellen "Musik am Hof" nach Allendorf ein.

Ab 11 Uhr spielen die Haigerer Schalmeienmusiker unter der Leitung von Isabell Kasteleiner auf dem Hof der Familie Weber in der Wachenbergstraße 39 in Allendorf auf. Gäste kommen auch: Der Heimat- und Musikverein Rechtenbach unter der Leitung von Guido Beilborn will mit seinem Repertoire die Freunde der Blasmusik erfreuen.

Auch für Speisen und Getränke wollen die Gastgeber sorgen. Im Angebot sind Brat- und Currywurst mit Pommes, ein Nudelpfannengericht, ein Kuchenbuffet und Erdbeerbowle.