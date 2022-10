Musikverein Haiger lädt zum Herbstgebläse ein

Unter Leitung von Dirigentin Isabell Kasteleiner will der Musikverein "Nassau-Oranien" Haiger mit seinem Schalmeienorchester für gute Stimmung sorgen. Foto: Musikvereins "Nassau-Oranien" Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Der Musikverein "Nassau-Oranien" Haiger lädt für Samstag, 29. Oktober, zum Konzert "Herbstgebläse" in die Hickengrundhalle nach Niederdresselndorf ein. Unter Leitung von Dirigentin Isabell Kasteleiner will das Schalmeienorchester mit beliebten Musikstücken für gute Stimmung sorgen. Unterstützung gibt es durch Christoph Stoll, der die Begleitung an Gitarre und E-Bass übernimmt. Mit dabei ist diesmal "Sing & Act". Der Chor aus Haiger wird unter der Leitung von Matthias Schmidt moderne Chormusik vorstellen.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Für Speisen und Getränke wird gesorgt sein.

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 10 Euro bei Lotto-Foto-Trend Gillmann in Haiger und im Bahnhofslädchen Niederdresselndorf. An der Abendkasse kosten die Karten 12 Euro.