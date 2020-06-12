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Freitag, 12.06.2020 - 12:08
2 min

Muslime können sich in Allendorf bestatten lassen

Am Friedhof wird eine Fläche für nach Mekka gerichtete Gräber reserviert. Als weitere Alternative ist für Haigerer ein Bestattungswald auf der "Donsbacher Höhe" in Vorbereitung.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Der Friedhof in Allendorf: Auf der freien Fläche zwischen Weg und Zaun (Hintergrund) soll ein muslimisches Gräberfeld entstehen. Foto: Christoph Weber

Der Friedhof in Allendorf: Auf der freien Fläche zwischen Weg und Zaun (Hintergrund) soll ein muslimisches Gräberfeld entstehen. Foto: Christoph Weber

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