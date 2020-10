Neue Fahrpläne für Haigerer Busse nach den Ferien

Neben der Buslinie 106, die das Dill- und das Roßbachtal bedient, sind auch die Haigerer Linien 102, 103 und 105 von einer am Montag beginnenden Fahrplanänderung betroffen. Foto: Christoph Weber

HAIGER - Ab Montag, 19. Oktober, gibt es aufgrund von gestaffelten Schulanfangszeiten an der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg auch einige Anpassungen auf den Buslinien 102 (Haiger - Dillenburg), 103 (Haiger - Allendorf - Haigerseelbach - Steinbach), 105 (Haiger - Langenaubach und Flammersbach) und 106 (Haiger - Roßbachtal und Dilltal) mit Verstärkungen zur 3. Stunde sowie zusätzlichen Abfahrten am frühen Nachmittag.

Linie 102: Die Fahrt ab 9.15 Uhr ab Haiger Paradeplatz wurde auf 9.10 Uhr vorverlegt. Die Fahrt führt über Sechshelden und Manderbach an die Haltestelle Gestüt in Dillenburg. Um 14.30 Uhr führt die Fahrt ab Dillenburg ZOB über Jahnstraße nach Sechshelden und Haiger. Diese Fahrt bedient auch den Bereich Rühlstraße, Nassaustraße und In den Thalen. Eine weitere Fahrt ab Dillenburg ZOB hält um 14.40 Uhr an der Jahnstraße und bedient Manderbach. Schüler aus Weidelbach und Ober- sowie Niederroßbach können im Anschluss an diese Fahrt von Manderbach ins Roßbachtal (Linie 106) fahren.

Linie 103: Um 8.33 Uhr fährt die Linie über Allendorf, Kalteiche, Haigerseelbach und Steinbach an den Paradeplatz in Haiger. Dort können die Schüler in die Fahrt der Linie 102 nach Dillenburg umsteigen.

Linie 105: Die Fahrt ab Flammersbach nach Langenaubach um 8.35 Uhr wird nach Haiger Abzweig Bahnhof durchgebunden. Hier besteht nun der Anschluss auf die Züge nach Dillenburg.

Linie 106: Für die Schüler aus Offdilln und Fellerdilln wurden morgens um 8.33 und 8.37 Uhr Verbindungen an die Bahnhöfe in Rodenbach und Haiger geschaffen. Im Zuge der Fahrplanänderungen musste die Anfahrt zur 2. Stunde von Dillbrecht an die Roßbachtalschule von 8.03 auf 8.00 Uhr vorverlegt werden.