Neue Möglichkeiten für digitalen Unterricht

Burkhard Triesch (v.l.) und Herbert Lobpreis vom Förderverein der Mittelpunkt Grundschule Dillbrecht übergeben die iPads an Schulleiter Andreas Kretz. Auch die Schülerinnen Leonora Steiner und Letizia Wilk freuen sich. Foto: Mittelpunkt Grundschule Dillbrecht

HAIGER-DILLBRECHT - Große Freude an der Mittelpunkt Grundschule in Dillbrecht: Der langjährige Fördervereinsvorsitzende Herbert Lobpreis und Vorstandsmitglied Burkhard Triesch haben zehn neue iPads an den Schulleiter Andreas Kretz übergeben. Dieser nahm gemeinsam mit den beiden Schülerinnen der Klasse 4b Letizia Wilk und Leonora Steiner das Geschenk freudig entgegen.

Gerade in Zeiten von Distanz- und Wechselunterricht leisten die iPads wertvolle Dienste. Aber auch im Präsenzunterricht sollen die Geräte die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer unterstützen, da sie jede Menge Möglichkeiten für einen modernen, digitalen Unterricht bieten.

Technische Unterstützung durch das Medienzentrum

Technische Unterstützung erhält die Schule durch das Medienzentrum des Lahn-Dill-Kreises, das die iPads eingerichtet und hilfreiche Apps vorinstalliert hat. Ob Mathematik, Deutsch, Sachunterricht oder Musik - die Geräte sind vielfältig einsetzbar und somit eine Hilfe für die Schule, um die Digitalisierung vor Ort weiter voranzubringen. Jetzt fehlt nur noch eine stabile WLAN-Verbindung im gesamten Schulgebäude.

Die Spende war ein herausragendes Element in der langjährigen Unterstützung des Vereins für die Schule. Ob bei Musicals, Schulfesten oder wie in diesem Fall eine finanzielle Zuwendung: Der Förderverein, der unter anderem eine aktive Sportgruppe betreibt, ist stets zur Stelle.