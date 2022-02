Neue Wohnungen für Mehlschwalben

Frank Markus Dietermann (r.) übergibt den Kindern der Grundschule Roßbachtal eine Urkunde und eine Plakette. Foto: Nabu Donsbach

HAIGER-STEINBACH - Der Nabu-Kreisverband Lahn-Dill hat zwei Gebäude als schwalbenfreundliche Häuser ausgezeicnet, darunter die Grundschule Roßbachtal.

Eine Auszeichnung bekam Thomas Mohri in Steinbach. An seinem Haus wurden acht Nester für Mehlschwalben angebracht. Die Nester würden von den Vögeln sehr gerne angenommen, berichtete Mori.

An der Grundschule Roßbachtal wurde ein Schwalbenturm aufgebaut. Insekten finden die Mehlschwalben an der Roßbach. Frank Markus Dietermann vom Vorstand des Nabu-Kreisverbandes überreichte Urkunden und Plaketten. Die Plaketten werden am Wohnhaus von Thomas Mohri und im Eingangsbereich der Schule befestigt.

Wichtig seien schwalbenfreundliche Häuser, weil die Lebensgrundlagen der Mehl- und Rauchschwalben sich in den Dörfern und Städten immer mehr verschlechtern, sagte Dietermann. Es gebe immer weniger Insekten und Brutplätze. Daher sei die Bereitstellung von Schwalbennestern unentbehrlich.