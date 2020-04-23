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Donnerstag, 23.04.2020 - 16:32
2 min

Neue Zufahrt nach Flammersbach ersetzt alte Bahnbrücke

Verbindungsweg im Bereich des Trimmpfads wird für rund drei Wochen gesperrt. Die Bahn ist Auftraggeber für den Brückenabriss, die Stadt Haiger für den Abbau der Rampe.

Die schmale Bahnbrücke zwischen dem Haigerer Haarwasen und Flammersbach ist bald Geschichte. Foto: Christoph Weber

Die schmale Bahnbrücke zwischen dem Haigerer Haarwasen und Flammersbach ist bald Geschichte. Foto: Christoph Weber

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Die schmale Bahnbrücke zwischen dem Haigerer Haarwasen und Flammersbach ist bald Geschichte. Foto: Christoph Weber

Die schmale Bahnbrücke zwischen dem Haigerer Haarwasen und Flammersbach ist bald Geschichte. Foto: Christoph Weber

Parallel zum Abriss wird auch die Rampe abgetragen und nebenan für ein neues Verbindungsstück genutzt. Foto: Christoph Weber

Parallel zum Abriss wird auch die Rampe abgetragen und nebenan für ein neues Verbindungsstück genutzt. Foto: Christoph Weber

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Haiger Ort Hessen Lahn-dill-kreis Haiger,-stadt Haiger
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