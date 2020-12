Zusammen mit seiner Gehilfin Miss Santa verteilt der Nikolaus rund 1500 Schokonikoläuse in Haiger. Foto: Stadt Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Der Nikolaus hat auch die Stadt Haiger besuch. Dabei half ihm Miss Santa, die große Bestellung auszuliefern.

Rund 1500 Schoko-Nikoläuse haben die beiden an allen Grundschulen und Kindergärten in Haiger und seinen 13 Stadtteilen verschenkt - unter Einhaltung alle Corona-Regeln. Ein Klopfen an den Fensterscheiben der Klassen- oder Spielzimmer kündigte die frohe Botschaft des Nikolauses an: "Bescherung! Wir haben Euch etwas mitgebracht."