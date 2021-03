Notebook und Beamer gestohlen

Von Einbrechern heimgesucht: die Johann-Textor-Schule in Haiger. Archivfoto: Holger Kiehl

Jetzt teilen:

HAIGER - Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in Haiger in die Johann-Textor-Schule eingestiegen, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgebrochen hatten. Aus einem Klassenraum stahlen sie ein Notebook und einen Beamer im Wert von etwa 1000 Euro. Die Dillenburger Polizei bittet Zeugen, die die Täter in der Nacht auf Dienstag, 30. März, auf dem Schulgelände beobachtet haben, sich unter Telefon 0 27 71-90 70 mit ihr in Verbindung zu setzen.