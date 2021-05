Offdillns Sportheim: Dach drauf, Dach ab - und wieder drauf

Verkohlte Ruine: Das Feuer vom 16. Dezember 2018 lässt vom Offdillner Sportheim nur noch Trümmer übrig. Das Gebäude in Ständerbauweise hatte in Haiger gestanden, ehe es in den 70er-Jahren dort niedergelegt und in Offdilln wieder aufgestellt wurde. Archivfoto: Christoph Weber