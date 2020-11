Ohne Führerschein, aber mit gefälschten TÜV-Plaketten

Zulassungsplakette und TÜV-Siegel: Die hat ein Aßlarer einfach kopiert und an sein Auto geklebt. Symbolfoto: Jörgen Linker

HAIGER/ASSLAR - Haiger/Aßlar (red). Da staunten die Beamten: Als Dillenburger Polizisten am Samstag gegen 23 Uhr in der Westwaldstraße in Haiger einen blauen VW Lupo kontrollierten, bemerkten sie, dass das Auto mit gefälschten Kennzeichen ausgestattet war. Sowohl die Zulassungsplaketten als auch die TÜV-Siegel waren einfache Kopien und mit Klebeband auf die Nummernschilder geklebt worden. Außerdem war der VW Lupo nicht versichert. Doch damit nicht genug: Der 24 Jahre alt Mann aus Aßlar, der am Steuer saß, konnte auch einen Führerschein nicht vorzeigen - er besitzt nämlich gar keinen. Auf den Asslarer kommen nun Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.