Opti-Wohnwelt: "Das ist nicht in unserem Interesse"

Bis Mitte 2021 war in dem ehemaligen Möbel-Franz-Stammhaus noch Roller zuhause. Obwohl seit einigen Monaten dort der "Opti-MegaStore" verkauft, ist das Gelände immer noch unter "Roller" gebräuchlich. So wurde auch der Treffpunkt für den "Spaziergang" am Montag genannt. Archivfoto: Christoph Weber

HAIGER - "Das ist nicht in unserem Interesse!" Mario Stitz von der Vertriebsleitung der "Opti-Wohnwelt" nimmt nicht hin, dass sich die sogenannten "Spaziergänger" bei ihrem Protestmarsch durch Haiger auf dem Gelände des Möbelhauses in der Bahnhofstraße treffen. Rund 90 Personen waren am Montag einem Aufruf im Internet gefolgt, in dem als Treffpunkt der "Ehem. Roller-Parkplatz" genannt wurde. Inzwischen trägt dieses Möbelhaus den Namen "Opti-MegaStore", doch im Haigerer Raum ist weiterhin der Begriff "Roller-Parkplatz" gebräuchlich.

"Wir haben das Grundstück und das Gebäude gekauft, wenn es dort solche Treffen gibt, fällt das auf uns zurück", befürchtet Stitz. Die Möbelkette sei ein eindeutiger Befürworter von Impfungen, dazu stünden auch die Geschäftsführer: "Wir sind froh, wenn der Mist mal rum ist. Einzelhändler machen während Corona keine Umsätze - das ist nicht schön für unsere Unternehmen."

Der Vertreter der Vertriebsleitung der Möbelkette mit Sitz im unterfränkischen Niederlauer (Landkreis Rhön-Gradfeld) will Kontakt mit der lokalen Polizei aufnehmen und in Erfahrung bringen, was das Möbelhaus gegen ein Treffen auf ihrem Privatbesitz machen kann. Eines werde aber sicher nicht passieren: Die Verkäufer würden sich nicht hinstellen und den Parkplatz von Unbefugten räumen.