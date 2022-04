Oranier baut jetzt neben Küchen und Öfen auch Gitterboxen

Die von Nikolaus Fleischhacker (l.) geleitete Oranier-Unternehmensgruppe gründet die "Elkas Logistic Solutions" und übernimmt ab dem 1. Mai mit dieser das operative Geschäft der Firma Elkas aus Gladenbach, wo Boris Bachmeier weiter als Geschäftsführer fungieren wird. Foto: Oranier

HAIGER-SECHSHELDEN/GLADENBACH - Die Oranier-Unternehmensgruppe mit Sitz in Sechshelden gründet die "Elkas Logistic Solutions" und übernimmt ab dem 1. Mai mit dieser das operative Geschäft der Elkas GmbH & Co. KG aus Gladenbach, vermeldet das Unternehmen.

Elkas entwickele und produziere mit rund 70 Mitarbeitern jährlich bis zu 150 000 Ladungsträger. Darunter versteht man Gitterboxen und Metallgestelle, in denen Güter transportiert und gelagert werden können - hauptsächlich in der Automobilindustrie und bei industriellen Großkunden.

Aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie und damit einhergehender Umsatzrückgänge sowie der extremen Steigerung der Materialpreise habe Elkas im Oktober 2021 die vorläufige Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Der Geschäftsbetrieb habe während dieser Phase vollumfänglich aufrechterhalten werden können. "Hierbei wurde auch ein umfassender Investorenprozess angestoßen. Für uns war es wichtig, einen passenden Partner zu finden, der den eingeschlagenen Weg der Elkas auch langfristig unternehmerisch begleitet", erläutert Elkas-Geschäftsführer Boris Bachmeier.

Verwaltung ist zukünftig zentral in Sechshelden

Die Übernahme sei für Oranier eine sinnvolle Erweiterung, da sich Synergien in der Metallbearbeitung, der Schweißtechnik sowie in den Bereichen Konstruktion und Logistik ergäben.

Die Oranier-Gruppe teilt sich bisher in zwei Bereiche: Die Heiztechnik und die Küchentechnik. Die beiden Produktionsstandorte in Gladenbach und Weidenhausen blieben bestehen. Lediglich die Verwaltung werde zentral in Sechshelden zusammengeführt, teilt die Firma mit.