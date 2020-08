Ortsbegehung in Haigers "lebendigem Zentrum"

Blick auf den Haigerer Marktplatz: Hier startet am 28. August (Freitag) die Ortsbegehung für alle interessierten Bürger. Archivfoto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

Haiger (red). Die Stadt Haiger muss die in naher Zukunft geplante Bürgerinformationsveranstaltung zum Förderprogramm "Lebendige Zentren" absagen. Stattfinden soll dagegen am 28. August eine Ortsbegehung.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Rahmen der Corona-Pandemie sieht sich die Stadt zu der Absage der Informationsveranstaltung gezwungen.

Allerdings wird es trotzdem im Rahmen der Erstellung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) zahlreiche Gelegenheiten für die interessierte Bevölkerung geben, sich in den Haigerer Stadtentwicklungsprozess einzubringen. Die entfallene Informationsveranstaltung und erste Beteiligungsrunde wird durch Online-Formate ersetzt.

Die Ortsbegehung am 28. August (Freitag, 16 Uhr) kann trotzdem stattfinden. Treffpunkt ist der Brunnen am Marktplatz in der Kernstadt.

Die Veranstalter von Stadtverwaltung und Projektbüro bitten um Anmeldung bei Timo Dyroff vom Fachdienst Stadtentwicklung unter Telefon 0 27 73-81 12 04, E-Mail: timo.dyroff@haiger.de.