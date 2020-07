Ortsgericht Sechshelden: Klein und Hepp machen weiter

Bürgermeister Mario Schramm (v.r.) überreicht Erwin Klein und Michael Hepp die Ernennungsurkunden. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER-SECHSHELDEN (red). Das Haigerer Stadtparlament hat den Sechsheldener Ortsgerichtsvorsteher Erwin Klein und den Ortsgerichtsschöffen Michael Hepp in ihren Ämtern bestätigt.

Im Auftrag von Dillenburgs Amtsgerichtsdirektor Reinhard Grün überreichte Haigers Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) die Ernennungsurkunden. Klein macht für fünf Jahre, Hepp für zehn Jahre weiter.

Schramm lobt: Der Einsatz zahlt sich für den Bürger aus

"Das, was Sie leisten, ist eigentlich unbezahlbar", sagte der Rathauschef. Die Ortsgerichte, die es in dieser Form übrigens nur in Hessen gibt, ersparten den Gerichten viel Arbeit und Kosten.

"Dieser Einsatz zahlt sich auch für den Bürger aus. Es ist sehr gut, dass es engagierte Menschen wie sie gibt", lobte Schramm das Duo. Besonders wichtig sei natürlich die Erfahrung. Darüber verfügt Erwin Klein seit 1979. Der 71-jährige ehemalige Maschinenbautechniker und Konstrukteur ist seit über vier Jahrzehnten dabei und bezeichnete die Tätigkeit im Ortsgericht als "sehr interessant".

Überraschend viele Immobilien-Schätzungen

In diesem Jahr habe es überraschend viele Schätzungen von Immobilien gegeben. Außerdem befassen sich die Ortsgerichte zum Beispiel mit Festsetzungen und Erhaltungen von Grundstücksgrenzen, Beglaubigungen von Unterschriften und Abschriften, Sterbefallanzeigen an das Amtsgericht und der Sicherung von Nachlässen.

2010 erstmals vereidigt wurde Michael Hepp. Der Ortsgerichtsschöffe arbeitet im Haigerer Rathaus im Fachdienst Finanzen. "Das Ortsgericht ist eine abwechslungsreiche und interessante Arbeit. Wir haben ein gutes Team", sagte Hepp.