"PaJu"-Team lädt zur Stadtrallye in Haiger ein

Der Paradeplatz in Haiger: Irgendwo hier startet die Stadtrallye des Jugendtreffs "PaJu". Die genaue Stelle müssen die Teilnehmer selbst herausfinden. Archivfoto: Christoph Weber

HAIGER - Das Team des Haigerer Jugendtreffs "PaJu" hat sich über ein Angebot für Aktivität im Freien Gedanken gemacht, weil gerade in der jetzigen Corona-Zeit vielen Kindern und Jugendlichen feste Strukturen, ihre Freunde sowie Freizeitaktivitäten und Bewegung fehlen. Aus diesem Grund hat das Jugendzentrum "PaJu" gemeinsam mit Joshua Bremer von der Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises eine Stadtrallye für jedermann durch Haiger vorbereitet.

Start ist am Paradeplatz in der Nähe der öffentlichen Toiletten. Die Teilnehmer suchen den genauen Punkt und finden mithilfe des ersten Hinweises heraus, wie es weitergeht. Es hängen laminierte Zettel aus, zum Beispiel an Laternen, auf denen ein Rätsel versteckt ist, wo sich der nächste Hinweis befindet. An den Stationen kann man mehr über Haiger herausfinden.

Wenn das Ziel erreicht ist, kann der Starter ein Selfie von sich machen und per WhatsApp oder E-Mail an die Jugendpflege Haiger schicken. Zudem gibt es am Ziel einen Preis zu gewinnen.

Informationen gibt es im "PaJu" unter Telefon 0 27 73-8 34 89 17 oder 01 76-10 81 11 55 sowie per E-Mail an jugendpflegehaiger@caritas-wetzlar-lde.de.