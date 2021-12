Pfarrer Andreas Strauch wechselt nach 24 Jahren an den Main

Kaum jemand war länger als Seelsorger in Haiger: Nach 24 Jahren Gemeindedienst wechselt Pfarrer Andreas Strauch zur evangelischen Schlossgemeinde Rumpenheim. Foto: Ev. Dekanat an der Dill

HAIGER - Pfarrer Andreas Strauch verlässt Haiger. Der langjährige Gemeindepfarrer wechselt zum 1. Februar 2022 zur evangelischen Schlossgemeinde Rumpenheim in Offenbach am Main. Am Sonntag, 2. Januar, wird er um 10.30 Uhr seinen letzten Gottesdienst in der Stadtkirche Haiger halten.

Dekan Roland Jaeckle würdigt Andreas Strauch als verantwortungsbewussten Pfarrer, der in den fast 25 Jahren seines Dienstes für Kontinuität und Verlässlichkeit in der Kirchengemeinde Haiger gesorgt habe. "Die Menschen in der Gemeinde waren ihm wichtig", sagt Jaeckle.

Die meisten Kollegen sind kürzer in Haiger im Dienst

"Das hat man bei ihm gespürt: die Kinder und Jugendlichen im Religions- und Konfirmandenunterricht ebenso wie die Erwachsenen und Älteren, denen er bei Amtshandlungen und Besuchen begegnet ist." Über den eigenen Seelsorgebezirk hinaus sei Strauch auch bei Vakanzen in Haiger und Umgebung immer wieder als Vertreter aktiv gewesen, so der Dekan.

24 Jahre lang war Strauch, Jahrgang 1960, Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Haiger: "Über 200 Jahre ist es her, dass jemand noch länger hier Pfarrer war", sagt der Theologe mit Blick auf die lokale Kirchengeschichte. "So war Pfarrer Johann Christian Hinzpeter 28 Jahre in Haiger tätig: von 1776 bis 1804. Die meisten Kollegen blieben deutlich kürzer in Haiger, in den vergangenen drei Jahrzehnten alle weniger als zehn Jahre", so Strauch.

Er ergänzt: "Die 24 Jahre in Haiger waren für mich eine wesentliche Zeit meines Lebens. Ich war gerne Pfarrer in Haiger und möchte gleichwohl die letzten Jahre meines aktiven Berufslebens in einer anderen Kirchengemeinde und auch in einer anderen Gegend arbeiten und mit meinem Lebenspartner leben."

Strauch blickt auf viele Begegnungen mit den Menschen zurück: "Ich denke gerne an die vielen Gottesdienste in unserer Kirchengemeinde. In jedem Ort war ich gerne: Haiger, Rodenbach und Steinbach haben ihre je unverwechselbaren Charakterzüge", bilanziert der Seelsorger.

Seine Homosexualität löst verschiedene Reaktionen aus

Stationen seines Wirkens waren auch das Altenpflegeheim des DRK sowie das Haus Ströhmann in Haiger. Dazu kamen viele Hausbesuche, Gruppenstunden, Freizeiten mit den Konfirmanden, die 23-jährige Unterrichtstätigkeit an der Johann-Textor-Schule, die Arbeit mit den Kindergärten des Diakonievereins und die Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand.

Für all das, was er an Gutem und Schönem in Haiger erfahren habe, sei er sehr dankbar. "Als ich der Gemeinde von meiner Homosexualität und dem Zusammenleben mit meinem langjährigen Lebenspartner erzählte, haben viele Menschen gut, offen, respektvoll, ja herzlich reagiert und mir selbstverständlich weiterhin ihr Vertrauen geschenkt. Viele Herzen haben sich geöffnet. Manche Menschen haben schroff und ablehnend reagiert. Einige von ihnen haben nach Jahren ihre Einstellung geändert und sich mir wieder neu geöffnet. Ein Teil jedoch blieb bei der Ablehnung. Ich hoffe, in meinen letzten Berufsjahren an einem anderen Ort eine solche Ausgrenzung nicht mehr zu erleben. Die vielen guten Erlebnisse und Begegnungen werden durch diese dunklen Erfahrungen jedoch nicht geschmälert - sie treten vielmehr desto klarer und heller hervor", schreibt Strauch im Gemeindebrief.

Was er vermissen wird? "Besonders sind mir die Kirche Rodenbach und die Stadtkirche mit ihrer wunderbaren Orgel und den herrlichen Wandmalereien ans Herz gewachsen. Zahlreichen Gruppen die altehrwürdige Stadtkirche zu zeigen und nahezubringen, war mir immer wieder eine große Freude", sagt Strauch.