Pfarrerinnen-Duo in Haiger, Rodenbach und Steinbach am Start

Sind ein gut eingespieltes Team: Kersten Marie Stegmann (l.) und Tatjana Frenzel sind die neuen Pfarrerinnen der evangelischen Kirchengemeinde Haiger. Am Sonntag, 20. März, werden die beiden Theologinnen offiziell in den Gemeindedienst eingeführt. Gottesdieste halten sie in drei Kirchen. Foto: Holger Becker-von-Wolff

HAIGER - Kersten Marie Stegmann (36) und Tatjana Frenzel (43) sind die neuen Pfarrerinnen der evangelischen Kirchengemeinde Haiger. Das Duo hat am 1. März den Pfarrdienst in Haiger begonnen. Am Sonntag, 20. März, werden die beiden um 14 Uhr in einem Festgottesdienst in der Stadtkirche Haiger offiziell von Dekan Roland Jaeckle in den Dienst eingeführt. Stegmann und Frenzel werden als Pfarrteam die Gemeinden in den Orten Haiger, Rodenbach und Steinbach betreuen.

In Haiger warten zwei ganze Stellen auf die beiden Pfarrerinnen: "Das ist ein Geschenk, eine Chance, die sich uns wie auf dem Silbertablett präsentiert hat." Beide mussten nicht lange überlegen, sich gemeinsam auf die zwei Stellen zu bewerben. Kein schlechter Zeitpunkt auch mit Blick auf ihr Alter, finden die 36-jährige Stegmann und die 43-jährige Frenzel: "Eine gute Zeit, um mit etwas Neuem zu beginnen", sind sie sich einig.

Stegmann war fünfeinhalb Jahre Pfarrerin mit einer ganzen Stelle in Obereisenhausen, Frenzel mit halber Stelle etwa zwei Jahre länger im benachbarten Wolzhausen und Quotshausen. Gemeinsam haben sie schon dort Projekte gestaltet und digitale Gottesdienste in der Pandemie-Zeit gehalten.

Die beiden kennen sich aber schon aus dem Theologischen Seminar in Herborn: Frenzel war dort im Spezialvikariat, als Stegmann ihr Vikariat im Gemeindedienst absolvierte. Sie hat ihr Vikariat in der Kirchengemeinde Herborn absolviert. Und Tatjana Frenzel war schon zwischen 2011 und 2013 Vikarin in der Kirchengemeinde Haiger: "Schon damals hat mir die Stadt-Dorf-Struktur der Gemeinde zugesagt, und viele nette Menschen sind mir hier begegnet. Sie wiederzutreffen und neue kennenzulernen, darauf freue ich mich", sagt Frenzel, die Jahre zuvor auch Gemeindepädagogin in der Kirchengemeinde Bicken und Offenbach war.

"In der Nähe von Bensheim bin ich groß geworden und ich habe in Frankfurt und Heidelberg studiert. Danach hat mich unsere Landeskirche einmal quer durch Hessen katapultiert.

Weil die Region auch hier schön ist, bin ich gerne geblieben und freue mich auf die Gemeinde in Haiger", sagt Kersten Marie Stegmann.

Als Team wollen die Frauen über die beiden Pfarrbezirke hinweg zusammenarbeiten. "Team heißt für mich dabei, dass wir miteinander Gemeinde weiterentwickeln und nicht nebeneinander her arbeiten. Unser Schwerpunkt in der Aufteilung der Aufgaben liegt für mich darin, dass wir - dort wo es Sinn macht - nicht nach Bezirken aufteilen, sondern danach, was jede von uns besonders gut kann. Dadurch können wir uns auch gegenseitig entlasten, um die Dinge, die wir tun, auch mit voller Kraft zu tun", sagt Stegmann. "Es geht um gemeinsame Planungen und Absprachen und die Entwicklung von neuen Ideen. Denn in alten Schuhen läuft es sich manchmal unbequem", ergänzt Frenzel.

Die Pfarrerinnen nennen die Konfirmandenarbeit als weiteren wichtigen Bereich ihrer Arbeit.

Kersten Marie Stegmann wird das Pfarrhaus am Frigghof beziehen. In ihrer Freizeit mag sie es sportlich: Sie joggt, schwimmt und fechtet seit 25 Jahren mit dem Degen im Verein. Tatjana Frenzel sieht sich als fröhliche Siegerländerin. Mit ihrem Mann Marcus und ihrem Sohn Johannes wohnt sie seit 39 Jahren in Eiserfeld. Das wird auch so bleiben, das Pendeln mache ihr nichts aus.