Pilgerweg führt rund um Fellerdilln

Gemeinsam pilgern: Das können interessierte Gläubige wieder am 3. September. Archivfoto: Dorothea von Wolff

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Die Katholische Pfarrei "Zum Guten Hirten an der Dill" und die Fachstelle Mission und Ökumene des Evangelischen Dekanats an der Dill laden zum 13. ökumenischen Pilgerweg ein. Die rund zehn Kilometer lange Strecke startet und endet am Samstag, 3. September, in Fellerdilln.

Los geht es um 10 Uhr mit einer Andacht in der evangelischen Kirche in Fellerdilln (Brunnenstraße). Die Pilgertour endet gegen 15.30 Uhr mit einem Abschlussimpuls in der katholischen Kirche "Heilige Engel" in Fellerdilln (Friedenstraße 7). Eine Mittagsrast wird unterwegs im Freien stattfinden, geplant ist diese für etwa 12.30 Uhr am Rastplatz am "Wilgersdorfer Haubergspfad" am Rothaarsteig. Für ihre Verpflegung müssen die Pilger selbst sorgen.

Wer den Anstieg von Fellerdilln vermeiden möchte, kann gegen 12.30 Uhr am Haubergspfad dazustoßen und anschließend von dort weiter mitpilgern. Die Möglichkeit, das Auto abzustellen, besteht am Wanderparkplatz Wilgersdorf "Wacholdergebiet alte Braas", von dort führt ein kurzer Fußweg zum Rastplatz "Haubergspfad".

Das Vorbereitungsteam mit Uwe Seibert, Andrea und Frank Satzke, Pater Paulose Chatheli und Regina Koob greift diesmal das Thema "Leben teilen" des Katholikentags auf. Unterstützung erhalten sie dabei von Ina und Germut Franz.

"Angeregt durch den Katholikentag in Stuttgart und nach den begegnungsarmen Monaten, bedingt durch Corona, wollen wir wieder gemeinsam unterwegs sein und überlegen, wie wir Zeit und Leben teilen können", teilte das Vorbereitungsteam mit. Das Thema lade dazu ein, einen Blick auf sich selbst und die Welt zu wagen".

Leben und Zeit

miteinander teilen

Unterwegs wird es neben kurzen Impulsen auch eine Zeit der Stille und Besinnung und des Austausches zu zweit geben. Die Teilnehmer sollten an wetterfeste Kleidung und feste Schuhe denken. Außerdem sollte ein feuchtigkeitsabweisendes Sitzkissen nicht im Gepäck fehlen.