Polizei erwischt in Haiger 27 Gurtmuffel

Haiger (red). Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Lahn-Dill haben am Dienstag am Haigerer Bahnhof den Verkehr kontrolliert. Zwischen 9 und 11.30 Uhr registrierten sie 27 Fahrzeuginsassen, die nicht angeschnallt waren. Auf sie kommt eine Bußgeldzahlung in Höhe von 30 Euro zu.

Zweimal stoppten die Polizisten Autofahrer, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Für sie werden jeweils 100 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg fällig.

An zwei Fahrzeugen bemängelten die Verkehrsexperten der Polizei die Ladungssicherung, sodass die Fahrer nachbessern mussten.