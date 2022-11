Polizei sucht Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter

Jetzt teilen:

HAIGER - Nach einem Unfall, der sich bereits am Freitag, 11. November, ereignet hat, sucht die Polizei den Fahrer eines weißen Sprinters mit unlackierter Stoßstange und einer Trennwand hinter dem Fahrersitz.

Zwischen 15 und 15.30 Uhr kam es an dem Freitag zu der Unfallflucht im Kreisverkehr in der Rodenbacher Straße. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem silbernen Dacia auf der B277 in Richtung Kreisverkehr. Dort musste er verkehrsbedingt anhalten. Dabei fuhr ihm der Transporter offenbar leicht ins Heck. Der Driedorfer setzte mit seinem Dacia die Fahrt fort und bemerkte erst später den Schaden an seinem Wagen. Die Reparatur wird rund 1000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizei in Dillenburg unter Telefon 02771-9070.