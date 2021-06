Protestaktion: "Alarmstufe rot" an der Haigerer Stadtkirche

Bei der zweiten "Night of the Light" leuchtete die Haigerer Stadtkirche in rotem Licht. Foto: Christoph Weber

HAIGER - Am Dienstag machte die Veranstalterbranche mit der zweiten "Night of the Light" auf ihre coronabedingten Probleme aufmerksam. Nach dem Einbruch der Nacht leuchtete dabei auch die Haigerer Stadtkirche in rotem Licht. Die Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft hat damit zu Beginn der Bundeskonferenz auf die Nöte der Veranstaltungsbranche hingewiesen. Auf der Homepage alarmstuferot.org ist zu lesen, dass bei der ersten Protestaktion im vergangenen Jahr mehr als 9000 Bauwerke in rotes Licht getaucht waren. Diesmal waren es laut Homepage 1816 beleuchtete Gebäude, darunter wurde auch der Merkenbacher Wasserturm aufgeführt.