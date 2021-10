Prüfantrag zur Kita Offdilln mit Eilvermerk abgesegnet

AUSZUG AUS SPD-ANTRAG

In der Kindertagesstätte Offdilln werden Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt pädagogisch betreut. Im Jahr 1992 wurde die Einrichtung als zweigruppiger Kindergarten für Kinder von drei bis sechs Jahren in einem ehemaligen Wohnhaus, das entsprechend umgebaut wurde, eröffnet.



In den vergangenen Jahren haben sich die gesetzlichen Vorgaben an die Bildung und Betreuung von Kindern im Vorschulalter erheblich geändert. Hinzu kommen die Bedarfe der Familien nach längeren Öffnungszeiten und die Betreuung der Kinder unter drei Jahren. Die Aufnahme von Kindern mit besonderem Betreuungsbedarf ist im Rahmen von Integrationsmaßnahmen auch in dieser Einrichtung selbstverständlich. Die räumlichen Gegebenheiten in dem Haus sind nicht mehr ausreichend, alle oben genannten Anforderungen zu erfüllen.



Folgende Änderungen sind notwendig und nicht mehr im bestehenden Gebäude ohne Sanierung und Anbau zu realisieren: Mehrzweckraum – Intensivraum für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf – Ruhe- und Schlafraum für Kinder unter drei Jahren – Personalraum – Abstellräume – Erweiterung der Garderoben.



Auch die Bestimmungen des Brandschutzes sind nur noch mit Einschränkungen bei der Nutzung der Räume einzuhalten.