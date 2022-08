Purple Schulz kommt nach Haiger

Steht demnächst bei "Freitags live in Haiger" am Marktplatz auf die Bühne: Purple Schulz. Archivfoto: Ben Schulz

HAIGER - Am Freitag nächster Woche, 2. September, sind zwei Bands zu Gast auf dem Haigerer Marktplatz. Bei "Freitags live in Haiger" wollen die Stammgäste von "Hörgerät" einmal mehr die Bühne zum Beben bringen. Vorher aber darf das Publikum einen Deutschpop-Star erleben, den vor allem die "Kinder der 80-er" bestens kennen dürften: Purple Schulz.

"Sehnsucht", "Verliebte Jungs" und "Kleine Seen" sind nur drei Lieder des Kölner Songschreibers, die große Teile des Publikums garantiert mitsingen können. Auch für den Auftritt von Purple Schulz gilt - wie immer am Freitagabend: Eintritt frei.

Der Grund für den Auftritt von Purple Schulz ist sein Song "Wir sind alle eine Welt". Die Firma TVG Touristik nutzt den Titel und das Video dazu für ihre aktuelle Kampagne. Unter dem Dach der TVG betreibt der Haigerer Carsten Seelmeyer die "RSO-Serviceinsel". Er spendiert das Konzert den Bürgern und den Mitarbeitern seiner Firma.

Seine Lieder sind

immer voller Lebenslust

Auf seiner aktuellen Tour präsentiert Purple Schulz sein stets wachsendes Lebenswerk: mal romantisch, mal kämpferisch, melancholisch oder ironisch, aber immer voller Lebenslust. Bei seinen Konzerten wird Purple Schulz von Markus Wienstroer an Gitarre, Banjo und Violine begleitet.

Nach dem Deutschpop-Star aus Köln entern "Hörgerät" die Bühne von "Freitags live in Haiger" am Marktplatz. Andy Link und Co. haben bereits eine echte "Fanbase" in der Stadt am Dreiländereck.

Für Speisen und Getränke ist ab 18 Uhr rund um den Marktplatz gesorgt.