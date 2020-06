Radler fährt bei Offdilln ein Kind an und haut einfach ab

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Haiger-Offdilln (red). Ein Radler hat bei Offdilln ein Kind angefahren und ist anschließend einfach weitergefahren. Die Polizei in Dillenburg ermittelt wegen Unfallflucht.

Wie die Ermittler berichten, ist eine Mutter mit ihrem dreijährigen Sohn am Freitag zwischen 17.30 und 17.45 Uhr zu Fuß auf dem Radweg zwischen Dillbrecht und Offdilln unterwegs gewesen. Ein von Offdilln kommender Mountainbiker stieß mit dem Kind zusammen, worauf der Junge zu Boden stürzte. Der Junge erlitt Prellungen an Stirn und Wade und eine Schürfwunde an der rechten Hand.

Der Radler habe sich gegenüber der Mutter geweigert, seine Personalien zu nennen und sei in Richtung Dillbrecht davongefahren. Er wird wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und von sportlicher Statur. Er habe einen dunklen Oberlippen- und einen kleinen Kinnbart und zur Tatzeit schwarze Sportkleidung sowie einen dunklen Fahrradhelm und eine Sonnenbrille getragen. Der Mann fuhr ein schwarzes Mountainbike. Die Mutter ist sich nicht sicher, ob es ein E-Bike war. Am Sattel hing eine schwarz-orangefarbene Fahrradtasche.

Die Polizei hofft auf Zeugen. Die Ermittler bitten diejenigen, die Angaben zu dem Mann machen können, sich bei ihnen in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70 zu melden.