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Montag, 03.08.2020 - 05:05
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Radweg nach Breitscheid: "Tunnel ist immer eine Attraktion"

Der städtische Beauftragte Jörg Reck sieht die Haigerer Wege gut bestückt. Der 74-Jährige richtet seinen Blick auf das Beseitigen von Mängeln und das Erschließen neuer Strecken.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Das Bahnviadukt am Ausgang von Haiger in Richtung Rodenbach ist so schmal, dass der motorisierte Verkehr für Radfahrer und Fußgänger zum Halten gezwungen werden muss. Diese Engstelle führt wegen der langen Wartezeit der Biker an der Ampel immer wieder zu kritischen Begegnungen. Foto: Christoph Weber

Das Bahnviadukt am Ausgang von Haiger in Richtung Rodenbach ist so schmal, dass der motorisierte Verkehr für Radfahrer und Fußgänger zum Halten gezwungen werden muss. Diese Engstelle führt wegen der langen Wartezeit der Biker an der Ampel immer wieder zu kritischen Begegnungen. Foto: Christoph Weber

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Fotos
Das Bahnviadukt am Ausgang von Haiger in Richtung Rodenbach ist so schmal, dass der motorisierte Verkehr für Radfahrer und Fußgänger zum Halten gezwungen werden muss. Diese Engstelle führt wegen der langen Wartezeit der Biker an der Ampel immer wieder zu kritischen Begegnungen. Foto: Christoph Weber

Das Bahnviadukt am Ausgang von Haiger in Richtung Rodenbach ist so schmal, dass der motorisierte Verkehr für Radfahrer und Fußgänger zum Halten gezwungen werden muss. Diese Engstelle führt wegen der langen Wartezeit der Biker an der Ampel immer wieder zu kritischen Begegnungen. Foto: Christoph Weber

Hier und da ist die Beschilderung der Haigerer Radwege nicht optimal. So gibt es am Ortsausgang von Rodenbach in Richtung Fellerdilln kein frühzeitiges Hinweisschild auf den links der Landesstraße führenden Radweg. Das weiße Schild mit grüner Schrift (rechts von der Firmentafel) ist erst erkennbar, wenn der Biker außerhalb des Ortes schon auf der Landesstraße unterwegs ist. Foto: Christoph Weber

Hier und da ist die Beschilderung der Haigerer Radwege nicht optimal. So gibt es am Ortsausgang von Rodenbach in Richtung Fellerdilln kein frühzeitiges Hinweisschild auf den links der Landesstraße führenden Radweg. Das weiße Schild mit grüner Schrift (rechts von der Firmentafel) ist erst erkennbar, wenn der Biker außerhalb des Ortes schon auf der Landesstraße unterwegs ist. Foto: Christoph Weber

"Haubergstour", Dilltalradweg und "Oranier-Route": Durch Haiger führen auch Fernradwege. Foto: Christoph Weber

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