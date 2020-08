Radweg nach Breitscheid: "Tunnel ist immer eine Attraktion"

Das Bahnviadukt am Ausgang von Haiger in Richtung Rodenbach ist so schmal, dass der motorisierte Verkehr für Radfahrer und Fußgänger zum Halten gezwungen werden muss. Diese Engstelle führt wegen der langen Wartezeit der Biker an der Ampel immer wieder zu kritischen Begegnungen. Foto: Christoph Weber