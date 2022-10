Raser in Haiger-Steinbach ein "hausgemachtes" Problem?

Wegen Bauarbeiten kann auf der Buslinie 103 die Steinbacher Haltestelle "Am Stollen" in der kommenden Woche (24. bis 29. Oktober) nicht angefahren werden. In diesem Zeitraum fahren die Busse in Steinbach über die Forsthausstraße zum Wenden am Sportplatz und dann zur Haltestelle "Steinbacher Straße".