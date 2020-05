Rechtsextreme Demo gegen Muezzin-Ruf in Haiger

Bei der Demonstration auf dem Haigerer Marktplatz war viel Luft. Foto: Dennis Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Die rechtsextremistische Partei "Der III. Weg" demonstrierte am Freitagabend auf dem Marktplatz in Haiger. Um 19 Uhr startete die Kundgebung mit rund 20 Vertretern der Kleinstpartei, wie die Polizei mitteilt. Das Motto lautete "Ja zum Verbot des Muezzin-Rufs - Corona-Sonderreglungen sind kein Türöffner für Überfremdung". Der Muezzin-Ruf in Haiger hatte in den vergangenen bereits für reichliche Diskussionen im Netz gesorgt.

Die Kundgebung sorgte für Unmut in Haiger. Kein Wunder: Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht die Partei "Der III. Weg" als "Auffangbecken für Angehörige der neonazistischen Szene", sie agitiere "antisemitisch, ausländerfeindlich und revisionistisch", und sie habe eine "neonationalsozialistische Grundhaltung". Aus diesem Grund organisierte der Verein "Haiger gegen Rechts" eine Gegenkundgebung, die eine halbe Stunde eher begann. Laut Polizei waren 70 bis 100 Menschen vor Ort, die dem "III. Weg" Paroli boten. Abseits der beiden Demonstrationen versammelten sich rund 150 Zuhörer, von denen einige lautstark in die Redebeiträge des "III. Wegs" hineinriefen.

Um kurz nach acht waren beiden Demos beendet. Laut Polizei verliefen alles ruhig und ohne besondere Vorkommnisse.

Haigers Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass es "auf jeden Fall eine Vielzahl von Auflagen für die Kundgebung geben wird, und sie werden anders sein als vor Corona." So standen sich die Vertreter der beiden Positionen in einem Abstand von 100 Metern gegenüber. Zudem waren Markierungen auf dem Boden aufgezeichnet, um Abstand zu wahren, und es bestand eine Maskenpflicht.

Anlass für die Demonstration des "III. Wegs" war die Diskussionen um einen Muezzin-Ruf in Haiger. Der Haigerer Ausländerbeirat hatte am 23. April auf Facebook verkündet, dass während des Fastenmonats Ramadan in Haiger allabendlich der Gebetsruf eines Muezzins per Lautsprecher hörbar sein solle.

Durch die Corona-Krise könnten sich die Muslime nicht in ihren Moscheen versammeln, so solle das ein hörbares Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität sein. Die Haigerer CDU hatte sich tags darauf gegen das Vorhaben gewandt und auf Facebook geschrieben: Der geplante Muezzin-Ruf sei "gerade jetzt" eine "unnötige Provokation". Die Haigerer FDP hatte sich dieser Argumentation angeschlossen. Der Ausländerbeirat sagte schließlich die Muezzin-Rufe ab, und die CDU schlug den Muslimen stattdessen Licht- und Tonsignale vor.

In Haiger kam es bereits 2016 zu zwei Kundgebungen von Rechtsextremisten. Das Landesamt für Verfassungsschutz verzeichnete sie als "asylfeindliche Demonstrationen". Mit dabei: unter anderem die NPD, aber auch damals schon "Der III. Weg".

Im April 2016 hatten etwa 80 Rechtsextreme in Haiger demonstriert. Eine Gegenkundgebung, organisiert vom Deutschen Gewerkschaftsbund, hatte rund 700 Menschen auf die Straße gebracht.

Einer kurzfristig angemeldeten, zweiten Kundgebung von 30 Rechtsextremen zwei Monate später stellten sich dann etwa 150 Bürger entgegen. Die Gegenkundgebung wurde diesmal vom zwischenzeitlich gegründeten Verein "Haiger gegen Rechts - Vielfalt statt Einfalt" initiiert.