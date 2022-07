Reiner Hardt zum Heimatverein-Ehrenvorsitzenden ernannt

Dank für großes Engagement: Reiner Hardt (l.) erhält von Sebastian Pulfrich die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden des Heimatvereins in Weidelbach und ein Geschenk. Foto: Heimatverein Weidelbach

HAIGER-WEIDELBACH - Reiner Hardt, der langjährige Vorsitzende des Heimatvereins in Weidelbach, ist während dessen Hauptversammlung zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden.

Ehrungen: Hardt ist bereits seit 1981 durchgängig Vorstandsmitglied des Vereins und stand diesem seit 2005 mit wechselnden Co-Vorsitzenden vor. Im vergangenen Jahr wurde er von Sebastian Pulfrich abgelöst, der das Amt seitdem innehat.

Der Verein wünscht sich

eine Block- oder Grillhütte

Bilanz: Pulfrich blickte außerdem auf das vergangene Geschäftsjahr zurück. So fand im März die Auftaktveranstaltung zur Einrichtung eines historischen Dorfpfads in Weidelbach statt. Organisiert wurde auch wieder die Aktion "Saubere Landschaft", an der viele Kinder und Jugendliche teilgenommen hatten. Ebenso gut angenommen war eine Kräuterwanderung.

Ausblick: Am 3. September findet das Erdchesfest statt. Darüber hinaus wird im Oktober eine mobile Apfelpresse in Weidelbach vor Ort sein und für den 6. Dezember ist die Aktion "Weidelbach singt Weihnachtslieder" geplant.

Als Vorsitzender führte Sebastian Pulfrich außerdem noch aus, dass sich der Weidelbacher Heimatverein eine Block- oder Grillhütte in dem Haigerer Stadtteil wünsche. Die anwesenden Mitglieder stimmten zu, dass dies erstrebenswert sei und dass diesbezüglich weiterführende Gespräche geführt werden sollten, um die Realisierung des Projekts abzuwägen.

Ein Wunsch der Anwesenden war es auch noch, die in die Jahre gekommene Erdchesbrücke zu sanieren.

Wahlen: Björn Oppermann verstärkt ab sofort als Beisitzer das Vorstandsteam.