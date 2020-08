Rittal-Werk in Haiger als "gutes Beispiel für Europa"

Ministerin Kristina Sinemus besucht das neue Rittal Werk in Haiger. Geführt wird sie von Karl-Ulrich Köhler (v.l.), Friedhelm Loh, Jörg Michael Müller und Carsten Röttchen. Foto: Rittal GmbH & Co. KG

Haiger (red). Kristina Sinemus, Hessens Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, hat auf ihrer Sommerreise die Friedhelm Loh Group und das neue Rittal-Werk in Haiger besucht. Die Christdemokratin zeigte sich beeindruckt.

Rittal hat 2019 in Haiger das Werk mit über 250 vernetzten Maschinen und Anlagen auf der Basis einer integrierten Industrie-4.0-Konzeption gebaut. Für die Produktion von Schaltschränken entstehen jeden Tag 18 Terabyte Daten.

Das Unternehmen hat als eines der ersten Industrieunternehmen die 5G-Frequenzzuteilung erhalten und in seinem Werk in Haiger installiert. Dadurch können Daten, die an Sensoren, Bauteilen, Maschinen oder Robotern entstehen und benötigt werden, schneller als bisher in einem Edge- oder Cloud-Rechenzentrum erfasst und per Künstlicher Intelligenz analysiert und ausgewertet werden. Die notwendigen IT-Voraussetzungen sind im neuen Werk in Haiger somit vorhanden.

Ministerin Sinemus begrüßte das Engagement und die Innovationskraft des Unternehmens und zeigte sich begeistert von dem neuen Werk.

Intelligente Verknüpfung

und Auswertung vieler Daten

"Digitale Techniken ermöglichen es hier, viele neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten, von denen die Kunden profitieren", sagte die Digitalministerin .

"Mit der intelligenten Verknüpfung und Auswertung von großen Datenmengen geht die Rittal GmbH hier mit gutem Beispiel in Hessen und in Europa voran."