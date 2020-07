Rodenbach zum Teil von der Buslinie 106 anfahrbar

Jetzt teilen:

In der Zeit vom 3. bis 12. August (Montag bis Mittwoch) können Busse der Linie 106 die Haltestelle in der Rodenbacher Oranienstraße nicht anfahren. Für die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser werden die Stadtwerke in Höhe der Hausnummer 28 eine Verbindung zwischen der bestehenden Ortsnetzleitung von Rodenbach und der Zubringerleitung von Haiger herstellen. Sollte sich im Laufe der Baumaßnahme die Wasserversorgung unterbrochen werden müssen, werden die Betroffenen per Einwurfzettel informiert. Dies hat während dieser gut einwöchigen Phase Auswirkungen auf die Erreichbarkeit von Rodenbach. Die Linie mit Start und Ziel in Haiger ist zweigeteilt. Auf dem Streckenabschnitt durch das Roßbachtal, der wegen der Sperrung der Landesstraße zwischen Dillbrecht und Offdilln derzeit weiter bis nach Offdilln reicht, entfällt der Halt in Rodenbach komplett. Auf allen Fahrten von bzw. nach Dillbrecht hält die Linie 106 an einer Ersatzhaltestelle in der Fellerdillner Straße auf Höhe der Kreuzung zur Backhausstraße. Foto: Christoph Weber