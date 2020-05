Rollerfahrer liefert Polizei ein Rennen

Jetzt teilen:

Haiger (red). Es war ein ungleiches Rennen, und letztendlich war der Streifenwagen schneller: Eine kuriose Verfolgungsfahrt hat sich am Montagabend in Haiger ereignet. Ein Rollerfahrer versuchte, Beamten der Dillenburger Polizei zu entkommen - zunächst auf seinem Zweirad und dann zu Fuß.

Gegen 23.40 Uhr, so teilte die Polizei mit, patrouillierte eine Streife auf dem Hickenweg. Direkt vor dem Funkwagen bog der Rollerfahrer aus der Berliner Straße ein und fuhr in Richtung Brombeerweg weiter. Die Schutzleute wollten den Biker stoppen und kontrollieren. Der drehte allerdings den Gasgriff bis zum Anschlag. Im Brombeerweg bog er auf eine Wiese ab und wollte über diese offensichtlich wieder auf den Hickenweg zurückfahren, um so den Streifenwagen abzuhängen. Sein Pech: Er stürzte auf dem glitschigen Untergrund. Die Landung war offenbar weich. Blitzschnell rappelte sich der Flüchtige auf, riss dass Kennzeichen von seinem Zweirad ab und setzte die Flucht zu Fuß fort.

Erneut wurde dem Mann der rutschige Untergrund zum Verhängnis. Er rutschte aus und landete wieder im nassen Gras. Diesmal waren die Polizisten schnell genug: Noch bevor er richtig auf die Füße kam, klickten die Handschellen.

Schnell wurde den Ordnungshütern klar, warum sich der 25-Jährige einer Kontrolle entziehen wollte. Ein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme von THC nach. Damit nicht genug: Das eilig abgerissene Kennzeichen gehörte gar nicht zu dem von ihm genutzten fahrbaren Untersatz. Dass er über keinen Führerscheinverfügte, sei ebenfalls erwähnt.

Deshalb gab es für den jungen Mann eine Freifahrt im Streifenwagen. Die Polizisten nahmen ihn mit auf die Dillenburger Dienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Den Roller stellten sich sicher. Eine technische Untersuchung des Zweirades soll die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit des Gefährts ermitteln.

Auf den 25-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen seiner Drogenfahrt, wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie wegen verschiedener Zulassungsverstöße zu. Er durfte nach seiner Blutentnahme und Vernehmung die Dillenburger Wache wieder verlassen.