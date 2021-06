"Rudelgucken" am Haigerer Haarwasen

Zunächst bei allen Deutschland-Spielen: Genau wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 wird es auf dem Haigerer Haarwasen wieder Public Viewing geben. Archivfoto: Jörg Weirich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - EM-Atmosphäre live erleben - das können Fußballfans bei allen Deutschland-Spielen in Haiger: "Arnos Event-Gastronomie" bietet Public Viewing im Sportzentrum am Haarwasen an.

Auf einer fünf mal drei Meter großen LED-Großbildleinwand werden zunächst die Begegnungen der deutschen National-Elf mit Frankreich (15. Juni, 21 Uhr), mit Portugal (19. Juni, 18 Uhr) und mit Ungarn (23. Juni, 21 Uhr) übertragen. Der Eintritt ist frei. Die Kapazität liegt nach Angaben des Veranstalters bei 200 Sitzplätzen im Außenbereich. Direkt am Stadion ist ein Biergarten eingerichtet, in dem Sitzplatzreservierungen möglich sind. Es gibt Speisen und Getränke.

Weitere Auskünfte und Reservierungen sind erhältlich unter Telefon 01 71-1 71 20 57 oder per E-Mail an betz@arnos-event. de. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Public Viewing in etwas kleinerem Rahmen gibt es auch in der J.I.M.Bar in der Hauptstraße 80 in Haiger. Auf Nachfragen können alle Spiele auf zwei Fernsehern verfolgt werden. Es gibt 45 Plätze im Innenbereich und zwölf Plätze draußen. Der Eintritt ist frei.