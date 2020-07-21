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Dienstag, 21.07.2020 - 13:26
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Runder Tisch in Haiger: "Muezzinruf nur Spitze des Eisbergs"

Zweites Treffen des "Runden Tisch" in Haiger. Silvia Fladerer spricht von "wertschätzendem Umgang" der Vertreter der deutschen und muslimischen Religion und der lokalen Politik.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Die Moschee in der Haigerer Kühlhausstraße: Hier ist einer der drei muslimischen Vereine in der Stadt zu Hause. Während des coronabedingten Versammlungsverbots hatten Muslime den Wunsch nach einen Muezzinruf per Lautsprecher geäußert. Dies führte zu konträren Diskussionen in der Stadt. Foto: Christoph Weber

Die Moschee in der Haigerer Kühlhausstraße: Hier ist einer der drei muslimischen Vereine in der Stadt zu Hause. Während des coronabedingten Versammlungsverbots hatten Muslime den Wunsch nach einen Muezzinruf per Lautsprecher geäußert. Dies führte zu konträren Diskussionen in der Stadt. Foto: Christoph Weber

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