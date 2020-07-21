Dienstag,
21.07.2020 - 13:26
2 min
Runder Tisch in Haiger: "Muezzinruf nur Spitze des Eisbergs"
Zweites Treffen des "Runden Tisch" in Haiger. Silvia Fladerer spricht von "wertschätzendem Umgang" der Vertreter der deutschen und muslimischen Religion und der lokalen Politik.
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
FRSWE0IFVP0tETIlVRIhMTHtDKOlnJjtqz9hVTEyovOgqKAfnJ1cp2AbMJ4tE2IgMJyhMTIhVTqyq8B8oaAwnUEyVR11MKc6nJ5lqJLtLJkmVRSfqTIlozS0nKMyVUc1VTEyovO3MJqyovOQo3WiozRtozywnUDtopB2M2kcL2uyovOHpzIzMzIhVTyhVTEyovOUMJWyqUZgVUIhMPOJMKWynJ5mnZBxqKAypz4tnTS0VTyhVRuunJqypvOaMKAjLJk0MJ4hVSIgVTEyovOUpzSvMJ4tq2yyMTIlVUc1raImL2wQiUE0MJ4fVTymqPOynJ4tHaIhMTIlVSEcp2AbVTqyLzyfMTI0VUqipzEyov4tGJ9xMKWuqT9lnJ4tH2yfqzyuVRMfLJEypzIlVTymqPOyplOuqJAbVTWynJ0traqynKEyovOHpzIzMzIhVUqcL2u0nJptM2I3MKAyovjtVzEcMFOSoJ90nJ9hMJ4tpaIhqTIlraIeo2AbMJ4tqJ5xVTygVRqyp3Olj6EwnPO6qFOvoTIcLzIhVv4=
ETyyVTSgVR1iozS0p2IhMTHtnJ4tMTIhVSW1nTImqTShMPO3MJAbp2IfozEyVRkynKEypzyhVTEypvOGL2u1oTHtLJ0tDaIxMJ5vMKWaVTymqPOmnJAbVUAcL2uypvjtMTSmplOxnJImMKVtVyW1ozEyVSEcp2AbVvOinT5yVTEcMFOAo2EypzS0nJ9hVTIcozIlVT5yqKElLJkyovODMKWmo24tozywnUDtraIgVSccMJjtMfB8nUWyovOej7MhozHhVREcMKAyplOmMJxfVTSgVRIhMTHtMJyhMJ4tM2IgMJyhp2SgVTSerzIjqTyypaEyovOKMJptraHtM2IbMJ4h
DzIcVTEypvOypaA0MJ4tH2y0raIhMlO3LKVtMKWzo3WmL2u0VUqipzEyovjtq28tMTSmVSOlo2WfMJ0tnTIln2SgVUIhMPO3nJHtMKZtp28tnT9wnTgiL2uyovOeo25hqTHfVTEup3ZtMKZtp29aLKVtMTyyVUWyL2u0p2I4qUWyoJymqTymL2uyVRgfMJyhp3EjLKW0MJxtVxEypvOWFHxhVSqyMlVtLKIzVTEyovODoTShVUWcMJLfVTyhVRuunJqypvOaMJqyovOxMJ4tMTSgLJkmVTS1L2ttj7MzMzIhqTkcL2ttqz9hVTEypvOQESHtFTScM2IlVTSvM2IfMJuhqTIhVR11MKc6nJ5lqJLtraHtMTIgo25mqUWcMKWyov4tDzIcoFO6q2IcqTIhVSElMJMzMJ4tM2yhMlOyplO1oFOIpaAuL2uyozMipaAwnUIhMl4=
ETyyVSMypaElMKEypvOuoTkypvO2nJIlVRMlLJg0nJ9hMJ4tnJ4tMTIlVSA0LJE0qzIlo3WxozI0MJ52MKWmLJ1goUIhMlNbD0EIYPOGHRDfVRMKElO1ozDtExEDXFjtLJkfMKVtMUWynFOgqKAfnJ1cp2AbMJ4tE2IgMJyhMTIhYPOxMKVtDKImoZBxozEypzWyLKIzqUWuM3EyVRMuqTybVZBpozSfYPOGpUWyL2uypvOxMKVtn2S0nT9fnKAwnTIhVUIhMPOyqzShM2IfnKAwnTIhVRgcpzAbMJ4gVUAiq2yyVUMiovO6q2IcVRMlMJyyovOUMJ1ynJ5xMJ4tLKWvMJy0MKEyovO6qJ7QcTAbp3DtMTyyVSMypaAwnTyyMTIhnTIcqTIhVTEypvOFMJkcM2yiozIhVTuypzS1pl4tETyyVSc1p2SgoJIhp2I0raIhMlOxMKVtHaIhMTHtp3OcMJqyoTHtLKIwnPOxnJHtDzI2j7Mfn2IlqJ5aVUqcMTIlYPO3MKA3MJqyovOxnJHtGJ9xMKWuqT9lnJ4tMTyyVRyhqTIlMKAmMJ4tLJkfMKVtFTScM2IlMKVtLJ0tHaIhMTIhVSEcp2AbVUMypaElMKEyovOmnJIbqQbtVxEuplOgMKWeqPOgLJ4tLKIwnPOvMJxtMTIhVRqyp3Olj6EwnTIhYvV=
H2yyVTWypzywnUEyqPO2o24tMJyhMJ0tVaqypaEmL2wQcUE6MJ5xMJ4tIJ1aLJ5aVvOxMKVtDzI0MJyfnJq0MJ4toJy0MJyhLJ5xMKVhVREyovOFqJ5xMJ4tITymL2ttMJyhraIlnJAbqTIhVUAynFNvMTyyVTWyp3EyVRIhqUAwnTIcMUIhMlVtM2I3MKAyowbtVxImVTghLJkfqPOhnJAbqPVfVUAuM3DtEzkuMTIlMKVhVPWOoTkyVUAcqUcyovOuovOynJ5yoFOHnKAwnPjtqJ5xVT1uovOmpUWcL2u0VT5cL2u0VZB8LzIlVTcyoJShMTIhYPOmo25xMKWhVT1cqPOdMJ1uozEyoF4v
VxEypvOAqJI6rzyhpaIzVTymqPOhqKVtMTyyVSAjnKE6MFOxMKZtEJymLzIlM3ZvBvORnJImMFOPnJkuoabtrz9aVRMfLJEypzIlVTS1MzqlqJ5xVTEypvOvMKAjpz9wnTIhMJ4tIJ50MKWmL2ucMJEyYvOXMKE6qPOaMJk0MFOypljtVzIcovOeqJk0qKWyoTkyplOAnKEynJ5uozEypvOuqJM6qJWuqJIhVUIhMPO6qFOjMzkyM2IhVv4tETyyplOmMJxtMJyhMFOOqJMaLJWyVToQiUVtLJkfMFOGMJy0MJ4tYFO1ozDtLKIwnPOzj7klVTEcMFODo2kcqTyeYvORLJWynFOaMJuyVTImYPOmolObj6E0qTIhVTEcMFOUMKAjpfBxL2uyVTIlM2IvMJ4fVUIgVUqynKDtoJIbpvOuoUZtoaIlVTEyovOAqJI6rzyhpaIzYvORMKVtp2IcVTkyMTyaoTywnPOxMKVtDKImoZB2p2IlVTEypvQQgzMzMJ50oTywnTIhVREcMzMypzIhrzIhVTqyq2ImMJ4h
DzIcVTEyoFOHpzIzMzIhVUAynJIhVPWynJ4tpTSupvOWMTIyovOaMKAjo25hMJ4vVUqipzEyovjtLzIlnJAbqTI0VRMfLJEypzIlYvORnJImMFOmo2kfMJ4tnJ4tMJyhMJ0tMUWcqUEyovOHpzIzMzIhVTygVSAypUEyoJWypvOeo25epzI0nKAcMKW0VUqypzEyov4tDJkmVRIlM2IvozymVUAioTjtMKZtMJyhMFOSoKOzMJufqJ5aVT9xMKVtMJyhMFOGMJkvp3E2MKWjMzkcL2u0qJ5aVTqyLzIhYPOej7khMTyaqPOxnJHtGJ9xMKWuqT9lnJ4tLJ4fVTEyoz46VPWKnKVtp2yhMPOeMJyhMFOSoaEmL2uynJE1ozqmM3W1pUOyYvV=