Saisonende mit Nieselregen und guter Musik in Haiger

Lena Platas und Ugo Loi in Aktion.

Einen gelungenen Abschied von einer gelungenen Saison erlebten am Freitag die Gäste von "Live in Haiger" auf dem Marktplatz mit dem Nachhol- oder besser Ersatztermin für den 29. Juli. Ein wenig Nieselregen und nicht mehr ganz so angenehme Temperaturen hielten die Fans nicht davon ab, pünktlich zum Konzertbeginn zu erscheinen. Mit der etwas abgespeckten Siegener Band "UnArt" (rechts) hatte die Agentur "klar.events" sicher keinen Fehler gemacht. Das, was die drei Jungs ihren Instrumenten und Stimmen entlockten, war alles andere als "nur" Cover-Musik. Das Publikum aller Altersklassen war teilweise völlig aus dem Häuschen und sang begeistert mit. "NaK Acoustic", ein Name, den man sich unbedingt merken sollte, kam nach kurzer Umbaupause auf die Bühne vor dem Rathaus. "Neulich am Küchentisch" bedeutet das Kürzel - banal wie erstaunlich einprägsam. Lena Platas beeindruckenden Gesang und die zauberhaften Gitarrenklänge von ihrem Partner Ugo Loi unterstützte Moritz Mann bravourös am Schlagzeug. sige/Fotos: Siegfried Gerdau