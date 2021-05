Scheidstraße in Allendorf wegen Bauarbeiten gesperrt

Wird asphaltiert: die Scheidtstraße in Allendorf. Foto: Stadt Haiger

HAIGER-ALLENDORF - Wegen der grundhaften Erneuerung der Scheidstraße in Allendorf sind in der kommenden Woche vom 31. Mai bis zum 2. Juni mehrere Vollsperrungen erforderlich.

Die von der ausführenden Baufirma Fey beantragten Sperrungen erstrecken sich jeweils nur auf einzelne Seitenstraßen. Grund dafür sind Asphaltierungen. Danach sind die Arbeiten größtenteils beendet.

Am Montag wird die Scheidstraße von Hosrain bis Quendelbach voll gesperrt. Mittelfeld- und die Kaiserstraße sind dann nur über Hosrain und Hinter der Heeg zu erreichen. Am Dienstag ist die Straße Hosrain von der Ecke Wachenberg bis zur Wachenberg-Grundschule gesperrt, ebenso der Backhausberg.

Firma und Stadt

bitten um Verständnis

Am Mittwoch ist die Quendelbachstraße vom Vereinshausweg an bis etwa 50 Meter nach der Einfahrt in die Scheidstraße an der Reihe.

Baufirma und Stadtverwaltung bitten die Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für damit einhergehende Beeinträchtigungen.