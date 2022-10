"Schiedsamt liegt in guten Händen"

Peter Oppermann (2.v.l.) und Andreas Schuster (4.v.l.) nehmen Glückwünsche von Johannes Landau (links), stellvertretender Direktor des Amtsgerichts Dillenburg, Armin Lühring (3.v.l.), dem scheidenden Schiedsmann Herbert Gran (2.v.r.) und Bürgermeister Mario Schramm (rechts) entgegen. Foto: Helmut Blecher

HAIGER - "Ich habe großen Respekt für das, was Sie machen wollen", erklärte Johannes Landau, stellvertretender Direktor des Amtsgerichts Dillenburg, anlässlich der Ernennung von Andreas Schuster (60) und Peter Oppermann (64) zu den neuen Schiedsmännern für den Amtsbereich Haiger III (Flammersbach/Langenaubach). Johannes Landau würdigte die Bedeutung des Ehrenamts für unsere Demokratie: "Wenn ein Schiedsamt gut ausgefüllt wird, ist das eine gute und wichtige Sache, die dem Rechtsfrieden dient. Viele Streitigkeiten können beigelegt werden, wenn die Konfliktparteien ohne gerichtliche Verfahren miteinander reden."

Als Schlichter und Konfliktlöser zeigen sich Andreas Schuster und Peter Oppermann für ihre kommende fünfjährige Tätigkeit hoch motiviert, haben sie doch in Herbert Gran (81), der 16 Jahre als Schiedsmann tätig war, einen Unterstützer, der sein Amt gut geführt hat und kaum brisante Fälle zu schlichten hatte.

"Bei Ihnen liegt das Schiedsamt in guten Händen", so Mario Schramm, nachdem die beiden neuen Schiedsmänner zuvor den Eid auf die Verfassung des Landes Hessen abgelegt hatten und von Johannes Landau ihre Ernennungsurkunde zu Ehrenbeamten erhielten. "Es ist gut, dass es Schiedsleute gibt", befand auch Armin Lühring als Vertreter der Bezirksvereinigung Limburg, der die neuen Schiedsmänner in der größten Schiedsvereinigung Hessens willkommen hieß.