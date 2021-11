Schmierfinken machen auch vor Polizei nicht halt

Beschmierte Tür: Auch den Haigerer Polizeiposten hat es getroffen. Foto: Polizei Dillenburg

HAIGER - Unbekannte haben mit roter Ölkreide an mehreren Stellen in Haigers Innenstadt Graffiti hinterlassen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 400 Euro.

Zwischen Mittwoch gegen 20 Uhr und Donnerstag um kurz vor 6 Uhr haben sie die Zahlen 1312 und 57 an die Hauseingangstür des Polizeipostens in der Burgstraße geschmiert. Auch an einem Schaukasten und mehreren Verteilerkästen am Marktplatz ließen die Schmierfinken ihre Zeichen zurück. Der Staatsschutz ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt: Wem sind im genannten Zeitraum in der Innenstadt verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70 entgegen.