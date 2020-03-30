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Montag, 30.03.2020 - 15:00
3 min

Schramm stellt sich für Haiger "auf kleineren Hessentag ein"

Haigers Bürgermeister arbeitet nach seiner Schiffsreise als Vorsichtsmaßnahme zwei Wochen lang in den eigenen vier Wänden.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Hessentage sind immer Massenveranstaltungen mit Tausenden Besuchern, wie hier 2017 in Rüsselsheim. In diesem Jahr fällt das Fest in Bad Vilbel wegen der Corona-Krise aus. Wie es 2022 dann in Haiger aussehen wird, wissen die Organisatoren noch nicht. Archivfoto: Torsten Boor

Hessentage sind immer Massenveranstaltungen mit Tausenden Besuchern, wie hier 2017 in Rüsselsheim. In diesem Jahr fällt das Fest in Bad Vilbel wegen der Corona-Krise aus. Wie es 2022 dann in Haiger aussehen wird, wissen die Organisatoren noch nicht. Archivfoto: Torsten Boor

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