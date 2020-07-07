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Dienstag, 07.07.2020 - 16:49
2 min

Schramm verteidigt Ernennung: "Top-Lösung!"

Haigers Rathaus-Chef erklärt, warum Parlamentspräsident Bernd Seipel unter Corona-Bedingungen den Ersten Stadtrat vertreten hatte. Im Innenministerium wird derweil geprüft.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Per Handschlag und mit Ernennungsurkunde verpflichtete Haigers Stadtverordnetenvorsteher Bernd Seipel (r.) Bürgermeister Mario Schramm für seine zweite Amtszeit. Schramms Vorgänger Gerhard Zoubek moniert, dass der Erste Stadtrat Sebastian Pulfrich die Urkunde hätte übergeben müssen. Archivfoto: Christoph Weber

Per Handschlag und mit Ernennungsurkunde verpflichtete Haigers Stadtverordnetenvorsteher Bernd Seipel (r.) Bürgermeister Mario Schramm für seine zweite Amtszeit. Schramms Vorgänger Gerhard Zoubek moniert, dass der Erste Stadtrat Sebastian Pulfrich die Urkunde hätte übergeben müssen. Archivfoto: Christoph Weber

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