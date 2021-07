Schule am Budenberg verabschiedet 25 Abgänger

25 Schüler verabschieden sich von der Schule am Budenberg in Haiger. Foto: Sebastian Pulfrich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - An der Schule am Budenberg in Haiger wurden im Rahmen einer kleinen Abschlussfeier 25 Abgänger verabschiedet. Fünf Abgängern konnte ein Hauptschulzeugnis überreicht werden, wobei Amy Schmidt die Traumnote von 1,8 erreicht hat.

Kooperation mit der Johann-Textor-Schule

"Wir sind dankbar, dass es für unsere Schüler durch die Kooperation mit der Johann-Textor-Schule bereits seit über zehn Jahren möglich ist, den Hauptschulabschluss machen zu können", so die Leiterin der Berufsorientierten Stufe, Stefanie Fiedler.

Insgesamt bekommen drei Abgänger einen Lehrvertrag und alle weiteren wechseln an weiterführende Schule und in berufsbildende Maßnahmen. In seiner Abschlussrede betonte Schulleiter Jörg-Martin Jacob, dass man froh sei, so gut in der Region vernetzt zu sein, um den Schülern nach dem Abschluss am Budenberg Möglichkeiten der Weiterentwicklung aufzeigen zu können. "Neben der engen Kooperation mit der Johann-Textor-Schule sind wir besonders froh darüber, dass seit Jahren eine zuverlässige Partnerschaft mit der Lebenshilfe besteht", so Jacob. In Bezug auf die Abgänger brachte der Schulleiter zum Ausdruck, dass er stolz auf das Geleistete sei. "Ich bin mir sicher, dass ihr in eurem zukünftigen Leben noch viel erreichen könnt und dafür wünsche ich euch das Allerbeste", so Jacob am Ende seiner persönlichen Rede. Im Rahmen der von Amy Schmidt und Paul Immel moderierten Abschlussfeier gab es, neben der offiziellen Zeugnisübergabe, verschiedene kleinere Programmpunkte.

Tanzauftritt findet

auf dem Pausenhof statt

So gab die Klasse BO4 unter der Leitung von Manuela Monno ein Trommelstück zum Besten und Niklas Kilian und Benedikt Wengenroth zeigten von ihnen zusammengestellte Präsentationen mit alten Bildern der Schüler und guten Wünschen aus dem Kollegium. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildete ein Tanzauftritt - aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen fand dieser auf dem Pausenhof statt.