Schüler kreieren Logos für das Haigerer "Wurschtbrötch'n"

HAIGER - In einem gemeinsamen Workshop mit dem Designer Kai Staudacher und der Kunstlehrerin Diana Bornmann haben Schüler der Johann-Textor-Schule ein Logo für die "Haigerer Wurscht" entworfen.

Die Bratwurst im Brötchen wurde ebenfalls im Rahmen von zwei schulischen Arbeitsgemeinschaften in Kooperation mit der Bäckerei Rothe und der Metzgerei Schneider entwickelt. Sie war eigentlich für den inzwischen abgesagten Hessentag gedacht gewesen. "Es ist toll, dass wir solche interessanten und spannenden Projekte im Rahmen des Ganztagsprogramms umsetzen können. Hier wird unseren Schülern ein echter Mehrwert geboten", erklärte der Ganztagskoordinator Alexander Schüler.

Bei der farblichen Gestaltung entschied man sich für die Stadtfarben von Haiger: Rot, Blau und Weiß. Danach wurden Gestaltungsideen ausprobiert und die jeweils besten Elemente miteinander kombiniert. Herausgekommen ist dabei jeweils ein eigenes Logo für die "Haigerer Wurscht" und das "Haigerer Brötch`n". Beide Logos können sowohl getrennt als auch kombiniert verwendet werden, zum Beispiel auf Fähnchen oder Plakaten. Eine besondere Designidee steckt auch im passenden Unterteller: "Gib deinen Senf dazu!", fordert er den Wurstesser auf.

Designer Kai Staudacher lobt Teilnehmer des Workshops

Lobende Worte fand Staudacher für die Arbeit der Schüler in seinem Workshop: "Es ist super, wie schnell sie sich in den Designprozess eingefunden haben. Mein Ziel war es, ihnen einen Einblick in die Arbeit eines Grafikdesigners zu ermöglichen und sie in alle Arbeitsschritte einzubeziehen. Ich war überrascht, wie gut die Schüler sich ohne Vorkenntnisse in die professionellen Abläufe eingebracht haben und was für tolle Ergebnisse sie erzielt haben. Es ist erstaunlich, was Jugendliche schon umsetzen können."

Fotos Schüler der Haigerer Johann-Textor-Schule haben zu ihrer Eigenkomposition "Haigerer Wurschtbrötch'n" nun auch entsprechende Logos entwickelt. Präsentiert werden soll das Produkt am 24. und 25. Juni bei der eigenen Bildungsmesse. Fotos: Johannes Linsel 2

Die Wurst soll auf der Berufsbildungsmesse der Johann-Textor-Schule am Freitag und Samstag, 24. und 25. Juni präsentiert werden.