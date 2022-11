Schutzchlorung im Haigerer Wassernetz

Wegen einer bakteriellen Verunreinigung muss in der Haigerer Kernstadt eine Schutzchlorung des Trinkwassers vorgenommen werden. (© dpa)

HAIGER - Bei der turnusmäßigen Untersuchung des Trinkwassers wurde in einem Teilbereich von Haiger eine bakterielle Verunreinigung festgestellt. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt muss bei dem Trinkwasser in dieser Versorgungszone eine voraussichtliche 24-stündige Schutzchlorung vorgenommen werden. Diese begann am Freitag um 12 Uhr.

Die Stadtwerke regen darüber hinaus an, dass die Hauseigentümer ihren Hauswassereingangsfilter (falls vorhanden) spülen. Das Wasser ist weiterhin ohne Einschränkung nutzbar.

Von der Schutzchlorung sind folgenden Straßen betroffen: Akeleiweg, Allendorfer Straße, Am Hofacker, Am Köppel, Am Vogelsgesang, Aubachstraße, Auf der Linde, Bergstraße, Berliner Straße, Bismarckstraße bis Nr. 38a, Budenbergweg, Donsbacher Straße, Erikaweg, Fahler, Feldstraße, Friedhofsweg, Geisenbach, Goethestraße, Goldlackweg, Herrenweg, Hickenweg, Hindenburghügel, Holunderstraße, Hopfenweg, Im Reiffenberger, Kalbsbach, Klingelwiese, Kornblumenweg, Lessingstraße, Lilienweg, Nelkenweg, Obertor, Ringstraße, Schillerstraße, Schlesische Straße, Schulberg, Sonnenweg, Sportplatzstraße, Steinchen, Sudetenstraße, Theutbirgweg, Tulpenweg, Uferstraße, Veilchenweg, Westerwaldstraße, Ziegeleistraße und Ziegelhütte.