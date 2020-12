Sebastian Bickel verstärkt Haigers Ordnungspolizei

Zuwachs: Sebastian Bickel (M.) verstärkt ab sofort die Haigerer Ordnungspolizei. Darüber freuen sich (v.l.) Bürgermeister Mario Schramm, Ulrich Mohri, Eike Estevez Kring und Ordnungsamtsleiter Timo Dietermann. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

HAIGER - "Das ist eine starke Truppe - und jetzt ist diese Truppe auch wieder komplett." Das hat Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) zur Begrüßung von Sebastian Bickel bei der Haigerer Ordnungspolizei gesagt.

Der 35-Jährige hat die Nachfolge von Karl-Heinz "Charlie" Kloft angetreten. Bickel hatte bei der städtischen Verkehrspolizei in Frankfurt gearbeitet und wechselte nach Haiger, "weil es ein breiteres Aufgabengebiet gibt". Außerdem sei die Fahrt zur Arbeit kürzer. "Endlich sind wir wieder komplett", freute sich Ordnungsamtsleiter Timo Dietermann. Für zwei Ordnungspolizisten sei das Stadtgebiet zu groß.

Die "Opos" arbeiten in drei Schichten, manchmal bis 21 Uhr oder - etwa, wenn Fußballspiele oder in NIcht-Corona-Zeiten Veranstaltungen auf dem Terminkalender stehen - darüber hinaus. Aber gerade in der aktuellen Pandemie komme es darauf an, "den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen" und mit ihnen im Gespräch zu bleiben. Zum Glück gebe es in der Stadt so gut wie keine Masken-Verweigerer, sagte Dietermann.