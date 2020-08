Sebastian Pulfrich tritt nicht mehr zu Wahl in Haiger an

Tritt zur Kommunalwahl nicht mehr an: Erster Stadtrat Sebastian Pulfrich. Foto: Lea Sibelist

Haiger (red). Paukenschlag in der Haigerer Kommunalpolitik: Haigers Erster Stadtrat Sebastian Pulfrich (CDU) hat während einer parteiinternen Sitzung mitgeteilt, zur Kommunalwahl im nächsten Jahr nicht mehr anzutreten.

Als Hauptgrund nennt der Weidelbacher seine familiäre Situation. "Wenn man zwei kleine Kinder hat, die oft genug traurig sind, sobald man das Jackett anzieht, um zu einem städtischen Termin zu fahren, zerrt das schon am Nervenkostüm", sagt Pulfrich.

Ein weiterer Punkt sei, dass er beruflich eingespannter als früher sei. Der 40-Jährige ist Leiter der Grund- und Mittelstufe an der Haigerer Schule am Budenberg und gehört auch deren Schulleitung an.

Und es gibt einen weiteren Grund, der ihn bewegt: Pulfrich möchte gerne als Hobby mit dem Imker beginnen. Das sei jedoch bisher zeitlich nicht drin gewesen, sagt er.

Ganz die Finger von der Kommunalpolitik lassen will er dennoch nicht: "Mir hat es immer Spaß gemacht, mich politisch einzusetzen, und dies werde ich auch zukünftig als Vorsitzender der CDU Haiger tun", sagt Pulfrich.

Mit Bürgermeister Schramm nicht immer einer Meinung

Sebastian Pulfrich kann bei seinem Ausscheiden aus dem Amt 2021 auf 20 Jahre im Haigerer Rathaus zurückblicken, in das er zu Beginn seines Engagements in der Kommunalpolitik als jüngster Stadtverordneter in der Geschichte Haigers einzog. Der Christdemokrat war von 2006 bis 2011 stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktionsvorsitzender. In der darauffolgenden Wahlperiode leitete er den Parlamentsausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Kultur.

Seit 2016 ist er Erster Stadtrat und damit direkter Stellvertreter von Bürgermeister Mario Schramm (parteilos). Mit ihm sei er zwar nicht immer einer Meinung. Aber das liege in der Natur der Sache: "Jeder hat seine persönlichen Schwerpunkte, die er der politischen Arbeit und im Umgang miteinander setzt und setzen möchte. Dennoch haben wir immer professionell und an der Sache orientiert zusammengearbeitet."