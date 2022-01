Sechshelden und sein einziges Rathaus

Das vor 100 Jahren gebaute Sechsheldener Rathaus (rechts) ist nach der Gebietsreform in Privatbesitz übergegangen. Das angrenzende Feuerwehrhaus, 1965 eingeweiht, hat auch inzwischen ein anderes Gesicht als vor 57 Jahren. Foto: Christoph Weber

HAIGER-SECHSHELDEN - Haiger-Sechshelden. Man könnte eine Serie daraus machen: Als es in Sechshelden noch eine Bank, eine Post, ein Backhaus, einen Wagner oder einen Lebensmittelladen gab. Anlässlich eines Jubiläums soll es aber hier und jetzt um das "Bürgermeisteramt und seinen ehemaligen schönen Dorfplatz" in dem heutigen Haigerer Stadtteil geben.

In dem im Jahr 1332 erstmals schriftlich erwähnten Sechshelden sprach man nie vom Rathaus, sondern immer vom Bürgermeisteramt. Es konnte nach zweijähriger Bauzeit am 1. Dezember 1922 seiner Bestimmung Übergeben werden. Der damalige Bürgermeister Karl Friedrich Müller, man nannte ihn immer "dr ahl Birjermaster", hatte bis dahin seine Amtsgeschäfte in seiner Wohnung in der Hintergasse erledigt. Müller war von 1905 bis 1934 Gemeindeoberhaupt. Zu Beginn seiner Amtszeit hatte der Ort knapp 800 Einwohner, zwischen den beiden Weltkriegen stieg die Bevölkerung und erreichte den vierstelligen Bereich. Aktuell ist Sechshelden hinter der Kernstadt, Allendorf und Langenaubach mir rund 1600 Einwohnern der viertgrößte Haigerer Stadtteil.

Das neue Haus in der Dillstraße 47 kostete in der damaligen Inflationszeit  eine halbe Million Mark und stand bei den Dorflinden im "Unterdorf".

Das neue Gebäude erfüllte vielfältige Funktionen. Im ersten Stock befand sich je ein Büro für den Bürgermeister, seinen Mitarbeiter und seinen Rechner. An der Dillseite des Erdgeschosses gab es je ein großes Tor für die Feuerwehr, den Leichenwagen und die Milchsammelstelle. Außerdem befand sich hier noch das Backhaus. Im Mansardengeschoss war eine Wohnung für die Gemeindeschwester eingerichtet worden.

Fotos Das vor 100 Jahren gebaute Sechsheldener Rathaus (rechts) ist nach der Gebietsreform in Privatbesitz übergegangen. Das angrenzende Feuerwehrhaus, 1965 eingeweiht, hat auch inzwischen ein anderes Gesicht als vor 57 Jahren. Foto: Christoph Weber Vor 100 Jahren wird das einzige Sechsheldener Rathaus in der Dillstraße 47 seiner Bestimmung übergeben. Foto: Archiv Erich Cuntz Im September 1965 wird das Sechsheldener Feuerwehrhaus seiner Bestimmung übergeben. Es entsteht direkt neben dem Rathaus auf dem ehemaligen Dorfplatz. Foto: Archiv Erich Cuntz In Zeiten, als intensiv Werbung für Sunil-Waschmittel und Overstolz-Zigaretten gemacht wurde, mussten neben dem Sechsheldener Rathaus uralte Dorflinden für den Bau eines Feuerwehrhauses weichen. Foto: Archiv Erich Cuntz 4

Am 14. März 1945 wird

das Rathaus beschädigt

Der 14. März 1945 war für die Gemeinde ein rabenschwarzer Tag. Sechshelden wurde Ziel eines Bombenangriffs. Acht Menschen starben und etwa 22 Gebäude wurden zum Teil oder ganz zerstört. Darunter war auch das Bürgermeisteramt mit erheblichen Schäden. Das Haus konnte aber wieder aufgebaut werden.

Als eine der ersten Kommunen im Dillgebiet leistete sich Sechshelden schon in der Vorweihnachtszeit des Jahres 1952 auf dem Dorfplatz vor dem Bürgermeisteramt einen schön beleuchteten Weihnachtsbaum. Dies war damals allgemein noch nicht üblich.

Im Jahr 1964 mussten auf dem Dorfplatz vor dem Bürgermeisteramt, dem "Wasen", die alten Dorflinden gefällt werden. Hier sollte ein neues Feuerwehrgebäude entstehen. Man schätzte das Alter der Linden auf 300 bis 400 Jahre, die Bäume hatten diesem Platz über Jahrhunderte ein idyllisches Dorfgepräge verliehen. Auf diesem gemütlichen Fleckchen Erde war nicht nur die Zeltmission zu Gast, über Jahre kam - meist für ein paar Tage - ein "Kettenkarussell"-Betreiber und erfreute vor allem die jüngere Generation.

Am 25. September 1965 konnte in Anwesenheit von Gästen aus der Partnergemeinde in Frankreich das neue Feuerwehrhaus eingeweiht werden.

Nach der Gebietsreform des Landes Hessen und der Eingliederung von Sechshelden nach Haiger im Jahre 1977 wurde das Bürgermeisteramt an private Eigentümer verkauft. Nach umfangreichen Renovierungen des neuen Eigentümers ist es heute ein Schmuckstück in der unteren Dillstraße in Sechshelden.